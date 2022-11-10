"Росія абсолютно втратила імпульс": генсек НАТО про відступ окупантів з Херсона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що часткове виведення російських військ з Херсона підтверджує ефективну підтримку Альянсом України.

Про це повідомляє Sky News.

"Це свідчить про мужність і рішучість Збройних сил України, а також говорить про важливість подальшої підтримки", — сказав Столтенберг, коментуючи вивід російських військ з правого берега Херсонщини.

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"Це частина загальної моделі або картини, яку ми спостерігали протягом останніх місяців, що Росія абсолютно втратила імпульс. Вони були змушені відмовитися від території. Навчання українських сил поводженню з передовою технікою в поєднанні з мужністю військових дозволяє звільнити території, які ми зараз бачимо навколо Херсона", — додав генсек НАТО.

Такий коментар Столтенберга прозвучав після того, як глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про відведення російських військ із західного берега Дніпра на тлі наступу з двох напрямків українських сил.

Тисячі загиблих російських солдатів

Напередодні заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що Росія зазнала "десятки тисяч втрат" від початку масштабного вторгнення в лютому.

Столтенберг сказав, що оцінки НАТО приблизно такі ж.

"У нас однакові дані: Росія дуже багато втратила. Вони направили до України близько 80% своїх сухопутних сил. І водночас вони зазнали втрат — і особового складу, і військової техніки, і, що важливо, сучасних видів боєприпасів. Це, знову ж таки, говорить про ті успіхи, яких досягли українці за підтримки союзників", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

Водночас генсек НАТО попередив, що не можна недооцінювати супротивника в особі Кремля.

Нагадаємо, 9 листопада командувач російських військ у війні проти України Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації зняли прапор Росії.

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