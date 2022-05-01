"Росія - агресор": Байден сказав, хто може припинити війну в Україні

"Росія - агресор": Байден сказав, хто може припинити війну в Україні

Байден наголошує, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності.

Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, світ повинен і буде притягувати Росію до відповідальності", – написав він у Twitter.

Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.

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