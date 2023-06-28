Росія активізувала авіацію, є загроза ударів – Повітряні сили

Повітряні сили попередили про небезпеку на південному сході України.
На південному сході України вдень 28 червня спостерігається активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Людей закликали в разі оголошення тривоги прямувати до укриття.
Нагадаємо, у Міноборони РФ цинічно відзвітували про "успіхи" атаки на Краматорськ.
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