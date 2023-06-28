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Росія активізувала авіацію, є загроза ударів – Повітряні сили

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1745
Час на прочитання
1 хв
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Росія активізувала авіацію, є загроза ударів – Повітряні сили

Росія активізувала авіацію південному сході України. / Фото: Associated Press

Повітряні сили попередили про небезпеку на південному сході України.

На південному сході України вдень 28 червня спостерігається активність ворожої тактичної авіації.   

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Людей закликали в разі оголошення тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, у Міноборони РФ цинічно відзвітували про "успіхи" атаки на Краматорськ.

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Дата публікації
Перегляди
1745
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