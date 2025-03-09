Росія активізує наступ у Курській області з елітними дроновими підрозділами - Forbes

У Курській області Росія сконцентрувала значні сили для можливого наступу. Зокрема, було розгорнуто новітній підрозділ безпілотників, який уже довів свою ефективність у попередніх операціях. Разом із цим до складу угруповання увійшли сотні військових з Північної Кореї, а також російська морська піхота і десантники.

Про це пише Forbes.

Повідомляється, що Російські війська скористалися ослабленням військової підтримки України з боку Заходу, розпочавши активні наступальні дії. Це створило загрозу оточення важливих оборонних позицій та ускладнило логістику для українських захисників.

Окрім того, "Українській правді" повідомили в Генеральному штабі України, що ситуація в Курську, який з серпня частково контролюється українськими військами, залишається складною, але контрольованою.

Однак, поки що невідомо, як саме українські військові планують протидіяти новій російській тактиці, що поєднує в собі використання елітних підрозділів безпілотників та підтримку північнокорейських військових. Росія продовжує використовувати 177-й полк морської піхоти, 810-ту бригаду морської піхоти та 11-ту десантно-штурмову бригаду, які отримали підкріплення з Північної Кореї. Після значних втрат у попередніх атаках на Курський виступ, 11-й армійський корпус КНДР відійшов із лінії фронту в грудні або січні, однак згодом повернувся з новими резервами.

На боці України велика перевага у вигляді безпілотників, однак російські сили значною мірою послабили її завдяки активному використанню Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Дрони "Рубікону" атакують невеликі ділянки доріг, насичуючи їх безпілотними пристроями, що завдають удару по транспортних засобах з різних напрямків. Крім того, вони застосовують мінування, закладаючи дрони на шляху колон.

"Рубікон" також використовує високотехнологічні радіоуправлінські системи, що дозволяють обходити українські системи радіоелектронної боротьби. Це дозволило російським силам завдати серйозних збитків українській логістиці в Курську. За словами незалежного аналітика Ендрю Перпетуї, в результаті атак було знищено сотні українських машин, включаючи вантажівки постачання, бойові машини M-2 Bradley та броньовані вантажівки MaxxPro.

Поки що українські сили активно намагаються відновити ситуацію. ВПС України залучили хоча б один винищувач МіГ-29 для удару по російських бронетанкових складах. Відомо, що українські війська відбили спробу росіян прорватися через старий трубопровід до міста Суджа. Проте, без значного прогресу у технологіях радіоелектронної боротьби ситуація залишається критичною. Як підкреслює Ендрю Перпетуа, "якщо не буде прогресу в боротьбі з технологіями "Рубікону", утримання опору в Курську може стати неможливим".

Нагадаємо, у Курській області армія РФ намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Однак українські десантники організували засідку та знищили ворожу групу.

Читайте також: