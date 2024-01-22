Росія активізує відносини з КНДР – в ISW пояснили мету Путіна

Росія активізує відносини з Північною Кореєю, щоб закупити більше артилерійських боєприпасів на тлі дефіциту в країні.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, запланований візит президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї "в найближчий термін" і поглиблення російсько-північнокорейських відносин, є частиною спроб Росії закуповувати боєприпаси з-за кордону.

Аналітики наводять слова очільника ГУР України Кирила Буданова, який в інтерв’ю 21 січня заявив, що Північна Корея надала "значну кількість артилерійських боєприпасів", що дозволило Росії "трохи видихнути". Буданов припустив, що російські сили без боєприпасів, наданих Північною Кореєю, швидше за все, відчували б значну нестачу боєприпасів.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що від вересня по листопад 2023 року Північна Корея поставила до Росії один мільйон артилерійських боєприпасів, а російський оборонно-промисловий комплекс може виготовити всього два мільйони 122-мм і 152-мм снарядів щорічно, що призвело до дефіциту 500 000 снарядів 2023 року і, ймовірно, призведе до подібного дефіциту 2024 року.

Нагадаємо, Володимир Путін під час переговорів із міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Пхеньян у найближчий час на запрошення Кім Чен Ина.

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