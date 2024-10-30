Росія активно наступає: чи обвалився фронт і які перспективи у ворога на Донеччині

Росія кидає всі наявні сили для продовження просування на півдні Донецької області. Незважаючи на це, зараз говорити про обвал фронту для України не варто.

Про це заявив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі "Еспресо".

"Відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. Ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву", - наголошує він.

За словами Самуся, тривають йдуть інтенсивні бої на Покровському напрямку. Війська РФ зосереджують значні сили на Курахівському напрямку. Натомість на півночі Донецької області загарбники "застрягли" в районі Часового Яру

"Там, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. В принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська. Там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме", - сказав військовий експерт.

Втім, на півдні Донеччини загарбники вважають свої дії більш перспективними, тому зосередили там основні зусилля.

"Немає краху фронту. Яне скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - наголосив Самусь.

Нагадаємо, видання The Washington Post пише про те, що бачення абсолютної перемоги України бліднуть. Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.

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