Росія активно почала поширювати старий фейк про продані РФ французькі гаубиці CAESAR

Російська пропаганда знову зосередилася на фейках. Проте навіть не нових, а вже раніше спростованих.

Цей раз вони взялися за “продаж” французьких гаубиць CAESAR.

Про це повідомили в пресслужбі Центру протидії дезінформації.

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Російські медіа почали активно поширювати “новину” болгарського видання Bulgarian Military, яке, посилаючись на французького політика Режиса Кастельно, заявляє про те, що Україна начебто продала дві надані Францією 155-мм гаубиці CAESAR. І продали не кому небудь, а через “посередника” Росії.

“20 червня французький юрист Режис де Кастельно написав у своєму офіційному Twitter: “Черговий успіх Макрона - дві французькі гармати “Цезар” були перехоплені росіянами в цілості. Зараз вони знаходяться на заводі “Уралвагонзавод” на Уралі для вивчення та можливого зворотного проектування. Дякую, Макрон”, - пише видання Bulgarian Military.

Пізніше “Уралвагонзавод” написав в “Телеграмі”, що французька техніка “так собі”, проте в “господарстві знадобиться”.

“Звістка про захоплену зброю нікого не здивує у воєнний час. Ми були свідками захоплення українськими та російськими військовими різних систем озброєння противника. Але ті ж “неідентифіковані” французькі джерела стверджують, як повідомляє Donbas Insider, що дві САУ “Цезар” українці через посередника продали росіянам. Ціна, яка обговорюється у вузьких колах, становить 120 тисяч доларів за кожну”, - окремо додали у виданні.

Україну Bulgarian Military також звинуватило у “міжнародній корупції”, яка очолювана “західними урядами”.

Водночас цікаво те, що у французькому Генштабі ці дані називають “малоймовірними та неправдоподібними”, оскільки вони “не мають жодних доказів, які підтверджували б цю інформацію”.

Нагадаємо, що Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії.

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