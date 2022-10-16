"Росія активно тисне на Лукашенка": у ДПСУ розповіли, чи можуть зараз білоруси напасти на Україну

Росія активно тисне на Білорусь, щоб остання долучилася до війни проти України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 16 жовтня.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, а за ситуацію з російськими військами у самій РБ стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.

"Ситуація напружена, однак, якщо говорити про лінію кордону, то ситуація залишається повністю контрольована. Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі ні в характері їхніх дій загалом. Звісно, і підрозділи розвідки і всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають і відстежують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави", - розповів Демченко.

Він запевнив, що нині кордону і з Росією, і з Білоруссю приділяється важлива увага, щоб за потреби дати гідну відсіч ворогу.

"Наша найголовніша задача - посилити цей напрямок. Як і кордону з Росією так і кордону з Білоруссю приділяється важлива увага… щоб всі сили, які перебувають на посиленні цього напрямку, були готові дати гідну відсіч, якщо все ж таки на цьому напрямку або повторно спробують зайти підрозділи РФ або якщо раптом Збройні сили Білорусі долучаться до війни, бо ми бачимо, що Росія активно тисне на РБ", - резюмував він.

Яка ситуація з Білоруссю зараз

Нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив думку, що військові РФ, які входять до складу регіонального угруповання військ, могли прибути до Білорусі через страх Лукашенка, спробу Москви відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також через можливий наступ на Київ.

Крім того, у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ.

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