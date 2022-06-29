Росія "анонсувала" нові удари по лікарнях в Україні: перелік міст, яким загрожує небезпека

Росія "анонсувала" нові удари по лікарнях в Україні: перелік міст, яким загрожує небезпека

Російські терористи із міністерства оборони анонсували нові ракетні удари по лікарнях.

Окупанти часто під приводом того, що там нібито знаходяться вогневі позиції ЗСУ анонсують удари по цивільній інфраструктурі.

Так, 29 червня під час брифінгу російські вбивці "анонсували" масштабні обстріли лікарень в Україні. Після здійснення терористичних актів вони це називають "провокацією".

Під загрозою російських ударів у Бахмуті є шкірвендиспансер і клініка "Медцентр". Росіяни вже вважають українське місто "територією" фейкових недореспублік. Також окупанти стверджують, що підходи до лікарень нібито заміновано. Таким чином вони виправдовують майбутній акт тероризму.

У Чернігові під загрозою обстрілу є обласний тубдиспансер. Брехуни із російського міноборони заявляють, що у медичному закладі ніби є склад зброї.

Також загарбники вигадали, що на території лікарні у Сіверську Донецької області є нібито вогневі позиції та навіть велика кількість озброєння ЗСУ.

Ракетні удари також "анонсуються" по Високопіллю на Херсонщині. Ймовірні удари по цьому населеному пункті росіяни пояснюють, як "провокації ЗСУ".

Зазначимо, що російські терористи неодноразово поширювали брехливу інформацію, щоб згодом виправдати свої воєнні злочини.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, чи планує Україна вступати до НАТО.

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