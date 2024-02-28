Росія атакувала авіабомбами центр Куп'янська: є жертви, під завалами ще є люди

За інформацією ОВА, імовірно, під завалами ще є люди.
У середу, 28 лютого, окупанти вдарили КАБами по центру Куп'янська Харківської області. Станом на 15:25 відомо про двох загиблих.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура", - написав він.
Профільні служби працюють на місці, наголосив він.
Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 25 бойових зіткнень. Що відомо - читайте ТУТ.
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