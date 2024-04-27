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Росія атакувала Чернігівщину - влучила у пожежну частину

Росія атакувала Чернігівщину - влучила у пожежну частину

Росія влучила у пожежну частину на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу люди не постраждали. 

У суботу, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області та влучили у приміщення пожежної частини.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"На прикордонні Чернігівщини внаслідок російського обстрілу пошкоджено приміщення пожежної частини: поліція документує наслідки. Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району", - сказано у заяві.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу люди не постраждали. 

Судячи із фотографії, опублікованії поліцією, приміщення серйозно пошкоджене через російський обстріл. 

Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня РФ вдарила ракетами по психлікарні в Харкові. В ОДА показали фото наслідків.

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