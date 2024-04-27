Росія атакувала Чернігівщину - влучила у пожежну частину

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
У суботу, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області та влучили у приміщення пожежної частини.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
"На прикордонні Чернігівщини внаслідок російського обстрілу пошкоджено приміщення пожежної частини: поліція документує наслідки. Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району", - сказано у заяві.
За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
Судячи із фотографії, опублікованії поліцією, приміщення серйозно пошкоджене через російський обстріл.
Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня РФ вдарила ракетами по психлікарні в Харкові. В ОДА показали фото наслідків.
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