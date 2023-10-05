Росія атакувала кафе та магазин на Харківщині: майже пів сотні жертв - ОП

У четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині. Станом на 15:50 відомо про 48 загиблих, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває. Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - йдеться у повідомленні.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти атакували мирних людей близько 13:15.

"Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років. 6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Він додав, що зараз на місці терористичної атаки Росії тривають рятувальні роботи.