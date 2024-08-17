Росія атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини трьома авіабомбами: деталі, фото

Внаслідок атаки авіабомбами є поранені.
Росія атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини трьома авіабомбами. 17 серпня близько 11:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив два авіаудари по цивільній інфраструктурі міста Ворожба Сумської області.
Про це повідомила прокуратура Сумщини.
Внаслідок обстрілу пошкоджено місцеве підприємство та приватні будинки.
Близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на місто Білопілля. Поранено чоловіка та жінку, пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, Росія обстріляла Краматорськ пʼятьма ракетами РСЗВ "Смерч".
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