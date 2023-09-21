Росія вдарила десятками ракет з різних напрямків: Ігнат про ранкову атаку

Точна кількість ракет, що випустив ворог, поки невідома.

Зранку четверга, 21 вересня, Російська Федерація атакувала Україну десятками ракет з різних напрямків. Втім, точна кількість поки невідома.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО", - сказав Ігнат.

Він наголошує, що слід чекати на остаточний підрахунок, коли буде відомо - скільки всього ракет було збито.

Як повідомлялося, вночі в Україні кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, близько 04:40 тривога ширилася через загрозу крилатих ракет.

Після 07:20 у низці регіонів знову залунали сирени. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що над Україною є група російських ракет.

Під час цієї тривоги повідомлялося, що на Прикарпатті є ризики ракетних ударів. В Івано-Франківській області сирени лунали від 07:50 до 08:37.

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