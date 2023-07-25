Росія атакувала дронами 4 області та вбила 10-річну дитину на Донеччині: як минула ніч у регіонах

Обласні державні адміністрації прозвітували про ситуація у регіонах 25 липня станом на 9:00 ранку.

Київщина

Вночі лунала повітряна тривога, атаки БПлА. Працювало ППО. За попередніми даними влучань не зафіксовано, падінь уламків в межах населених пунктів немає, постраждалі та поранені відсутні. Після падіння уламків в полі ліквідована пожежа стерні та трав'яного настилу.

Житомирщина

Сьогодні ворог атакував область дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Полтавщина

Під час нічної атаки на території області силами ППО збито ворожий безпілотник. Інші дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Черкаська область

Минулої ночі ворог атакував область БпЛА. Є влучання: два "шахеди" поцілили в поля, ще один – у порожній ангар. Минулось без потерпілих і пожеж. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (51 вибух). Семенівська громада Новгород-Сіверського району – 14 вибухів (ймовірно обстріл із танку), два вибухи від мін, шість вибухів від артилерії. Новгород-Сіверська громада – 23 вибухи від САУ. Сновська громада Корюківського району – п’ять вибухів від мін. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив п’ять обстрілів, зафіксовано 41 вибух. Рашисти обстріляли чотири населених пункти у територіальних громадах: Краснопільскій, Білопільській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.

Новослобідська громада: мінометний обстріл. За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП. Краснопільска громада: пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП. Середино-Будська громада: пошкоджено два приватні житлові будинки. Білопільська громада: пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, господарчі споруди.

Дніпропетровщина

Двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджені два приватні будинки і три господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Минулося без постраждалих. Вчора під ворожим ударом була Синельниківщина. Надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів. Терористи цілили по полю з пшеницею. Пожежі вдалося уникнути, минулося й без жертв.

Запорізька область

70 ударів по 19 населених пунктах області завдав ворог за минулу добу. 59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. Крім цього, зафіксовано сім авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, два РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також два удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному.

Внаслідок ворожого обстрілу у м.Гуляйполе загинула 82-річна жінка. Зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок Богодухівського району і Піщане Чугуївського району. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча Харківського району, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне та Кислівка.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Піщане Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та два жінки 31 і 48 років. Стан легкий, без госпіталізації. Вчора ворог з мінометів обстріляв селище Дворічна Куп'янського району. Знищено майно ГУ Нацполіції в Луганській області. Постраждалих серед особового складу немає.

Луганщина

Минулої доби ворожа авіація працювала поблизу Білогорівки. Від артилерійського вогню знов постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 143 обстріли( 690 снарядів).

Донеччина

За добу по області двоє загиблих (у тому числі – 10-річна дитина), 10 поранених (з них четверо – діти).

Ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів, застосувавши авіаудари "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами, артилерію. Обстріляні населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Курахове, Дружба, Нью-Йорк, Велика Новосілка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них п’ять – багатоквартирних), два магазини, школа інтернат, котельня, три гаражі, будівля депо, кафе.

Миколаївщина

Вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 46 обстрілів (250 снарядів). Ворогом влучено в райони 27 населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Берислава дві людини дістали поранення.

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