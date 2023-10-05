Росія атакувала дронами Кіровоградську область: влада повідомила про влучання

За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена.

У ніч проти 5 жовтня на Кіровоградщині лунали вибухи. Росія атакувала дронами та, на жаль, влучила в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, під час атаки працювала ППО, вдалося збити 9 ворожих безпілотників.

"Сьогодні вночі (5 жовтня - ред.) російський агресор атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі", - йдеться у його дописі.

За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня Росія завдала удару дронами "Шахед" по Україні. За даними Сил оборони півдня, ціллю були південно-східні регіони.

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