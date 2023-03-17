Росія атакувала дронами критичні об’єкти на Дніпропетровщині: частину БПЛА збито

Два дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.
Росія атакувала дронами-камікадзе 17 березня критичні об’єкти на Дніпропетровщині. Три ворожих безпілотники вдалося знищити у Дніпровському районі.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Противником застосовано ударні БПЛА (імовірно “Shahed-131/136”) з південно-східного напрямку по важливих критичних об’єктах у Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" у Дніпровському районі", – йдеться в повідомленні.
Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про два влучання дронами в Новомосковську.
"Є й влучання. 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 17 березня у Дніпрі та області пролунали вибухи. Після них у небі з’явилася заграва. Мер Новомосковська на Дніпропетровщині повідомив, що надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак у місті.
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