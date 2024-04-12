Росія атакувала дронами Україну: у яких областях гриміли вибухи

Окупанти продовжують нічний терор.
Сьогодні вночі росіяни знову влаштували атаку по українських містах.
Про це повідомили Повітряні сили України.
"У ніч проти 12 квітня противник атакував 17 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини. В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області пролунало декілька вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України.
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