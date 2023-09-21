Росія атакувала енергетичні об'єкти після тривалої перерви - "Укренерго"

У компанії наголосили, що поки рано робити висновки щодо початку нової кампанії по енергетичних об'єктах.

У четвер, 21 вересня, Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах після 6-місячної перерви. Є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

"Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги", - йдетья у повідомленні.

У компанії наголосили, що поки рано робити висновки щодо початку "нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури".

Нагадаємо, уночі 21 вересня Росія атакувала крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Головнокомандувач розповів, скільки ракет вдалося збити силам ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масштабна РАКЕТНА АТАКА! Росіяни оскаженіли і вирішили мститись!

Читайте також: