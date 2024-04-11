Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом

Під час масованої ракетної та дронової атаки 11 квітня під ударом окупантів були енергооб'єкти передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - написав він.

Більше інформації станом на 7:30 немає.

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктора.

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