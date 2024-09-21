Росія атакувала енергооб'єкти у п'ятьох областях: де є знеструмлення

Протягом минулої доби російські військові обстріляли енергетичні об'єкти в п'яти регіонах України. У Дніпропетровській області один з працівників обленерго отримав поранення.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Згідно з інформацією відомства, внаслідок атак були знеструмлені райони Дніпропетровщини, Донецької, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

На Дніпропетровщині під час огляду підстанції було виявлено пошкодження обладнання через удар безпілотника. У результаті повторної атаки дронів постраждав електромонтер з електробезпеки, якого госпіталізували з осколковим пораненням.

Внаслідок обстрілів на Донеччині пошкоджені повітряні лінії, знеструмлена підстанція, але живлення вдалося відновити. У Харківській області також відбулися знеструмлення підстанцій та побутових споживачів, проте електропостачання було відновлено. На Полтавщині під час повітряної тривоги зникло живлення на високовольтній повітряній лінії і підстанції, але і тут електрику вдалося відновити.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 14 857 споживачів, які залишилися без електрики через бойові дії та технічні порушення. Загалом, станом на ранок, 528 населених пунктів залишаються частково або повністю знеструмленими через ці причини.

Нагадаємо, 21 вересня, відключень світла в Україні не передбачається.

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