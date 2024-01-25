Росія атакувала Харківщину ракетами - спалахнули масштабні пожежі (фото наслідків)

Через атаку постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Рятувальники показали наслідки чергового ракетного терору росіян на Харківщині, внаслідок якого є постраждалі та руйнування.

Фотографії опублікувала ДСНС України.

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Відповідно до повідомлення, близько 21:30 24 січня населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі. Зокрема, у с. Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 кв.м. 2 сусідні приватні оселі і 1 господарча споруда зруйновані вибухом.

За даними рятувальників, через атаку постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Влучання іншої ракети прийшлось на приватне підприємство у с. Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 кв.м.

Перша пожежа ліквідована о 23:35, друга – о 05:18.

Наслідки ракетної атаки на Харківщину / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Наслідки ракетної атаки на Харківщину / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, вночі 25 січня росіяни обстріляли Харківську область, внаслідок атаки є постраждалі.

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