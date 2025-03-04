Росія атакувала Херсонщину: загинув правоохоронець, ще один у тяжкому стані

Армія РФ обстріляла з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА Херсонський та Бериславський райони, є жертва та поранені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Російські удари спричинили пошкодження 17 об’єктів: багатоквартирного й дев’яти приватних будинків, дитячого садочка, поштового відділення та п’яти автомобілів. Зокрема, противник завдав чотири удари КАБами", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів один працівник поліції загинув, а його колега зазнав вибухової та черепно-мозкової травм, контузії та закритої травми грудної клітки.

Нагадаємо, у Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу.

Читайте також: