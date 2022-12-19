Росія атакувала Київ дронами: яка ситуація із опаленням в столиці нині

Через нові атаки РФ діють аварійні та екстрені відключення світла.

У Києві вдень 19 грудня після ранкових атак окупаційних військ комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Станом на 12 годину без опалення лише близько 3% споживачів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3 % споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні мера.

Кличко з посиланням на "Укренерго" нагадав, що через атаки РФ ситуація в енергетиці складна, тому наразі діють аварійні та екстрені відключення світла.

"Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони", - уточнив він.

Нагадаємо, уночі 19 грудня, коли святкують День святого Миколая, Росія дронами атакувала Київ та область.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Українські сили оборони знищили 18 дронів.

У результаті атаки є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури у Києві та області. Прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: