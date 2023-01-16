Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет: що відомо (фото)

Видання Defense Express опублікувало фото уламків ракет, якими російські загарбники обстріляла Київ 14 січня. Йдеться про ракети 48Н6ДМ від зенітно-ракетного комплексу С-400.

Про це йдеться на сайті видання.

Як йдеться у статті, хоча Росія вже неодноразово застосовувала ракети від С-300, мова йшла про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.

Фото: Defense Express

Однак ракета 48Н6ДМ, якою росіяни атакували столицю 14 січня, має більшу бойову частину та дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км та 180 кг відповідно.

Як пишуть журналісти видання, районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею вірогідності, є територія білоруського аеродрому "Зябровка", який розташований під Гомелем, всього за 20 км від кордону з Україною.

Доведена дальність пуску 48Н6ДМ у ролі ракети "земля-земля" становить від 230 км.

"Ця зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів", - наголошує видання.

Раніше під час запуску ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, Житомир, Рівне, Луцьк та Львів перебували у зоні ризику. 120 км з білоруського напряму дозволяло тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень.

Тепер росіяни почали систематично використовувати новіші та далекобійніші ракети вже від С-400. Політ ракети 48Н6ДМ на 230 км складає орієнтовно декілька хвилин.

"Враховуючи механізм наведення ракети 48Н6ДМ у режимі "земля-земля", який, як і у 5В55 – радіокомандний, тобто для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею", - пояснили журналісти.

Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у випадку потрапляння у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет.

Ракетний удар по Києву 14 січня

У суботу вранці, у декількох районах Києва пролунали вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. На об‘єкті виникла пожежа.

З словами, заступника голови ОП Кирила Тимошенка, окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що очевидно, це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ігнат наголосив, що ЗСУ не мають ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет.

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