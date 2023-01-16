Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет: що відомо (фото)

Видання Defense Express отримало проаналізувало уламки ракет, якими Росія обстріляла Київ 14 січня.
Видання Defense Express опублікувало фото уламків ракет, якими російські загарбники обстріляла Київ 14 січня. Йдеться про ракети 48Н6ДМ від зенітно-ракетного комплексу С-400.
Про це йдеться на сайті видання.
Як йдеться у статті, хоча Росія вже неодноразово застосовувала ракети від С-300, мова йшла про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.
Однак ракета 48Н6ДМ, якою росіяни атакували столицю 14 січня, має більшу бойову частину та дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км та 180 кг відповідно.
Як пишуть журналісти видання, районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею вірогідності, є територія білоруського аеродрому "Зябровка", який розташований під Гомелем, всього за 20 км від кордону з Україною.
Доведена дальність пуску 48Н6ДМ у ролі ракети "земля-земля" становить від 230 км.
"Ця зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів", - наголошує видання.
Раніше під час запуску ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, Житомир, Рівне, Луцьк та Львів перебували у зоні ризику. 120 км з білоруського напряму дозволяло тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень.
Тепер росіяни почали систематично використовувати новіші та далекобійніші ракети вже від С-400. Політ ракети 48Н6ДМ на 230 км складає орієнтовно декілька хвилин.
"Враховуючи механізм наведення ракети 48Н6ДМ у режимі "земля-земля", який, як і у 5В55 – радіокомандний, тобто для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею", - пояснили журналісти.
Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у випадку потрапляння у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет.
Ракетний удар по Києву 14 січня
У суботу вранці, у декількох районах Києва пролунали вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.
Також стало відомо, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. На об‘єкті виникла пожежа.
З словами, заступника голови ОП Кирила Тимошенка, окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що очевидно, це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ігнат наголосив, що ЗСУ не мають ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет.
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