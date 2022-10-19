Росія атакувала Київ, лунали вибухи: у КМВА повідомили, чи є руйнування і жертви

У Києві під час повітряної тривоги 19 жовтня через активність окупаційних військ жодних руйнувань та жертв не зафіксовано.

Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві тривала 3 години 31 хвилину. Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги - не зафіксовано. Дякуємо нашим силам Протиповітряної оборони!", - сказано у повідомленні.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко близько 15:00 повідомив, що над столицею ППО збила кілька російських ракет. Він закликав бути укриттях і додав, що ППО продовжує працювати.

Атака України

Нагадаємо, вдень 19 жовтня війська РФ продовжили атакувати Україну. По всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повідомлялося про вибухи у низці великих міст України, зокрема, у Києві, Чернігові та області, Вінницькій та Полтавській областях.

У повітряному командуванні "Центр", заявили, що станом на 15:00 ППО ліквідувала 12 ворожих повітряних цілей у центральних регіонах України. Серед збитих об’єктів 4 крилаті ракети та 8 дронів.

Під час тривоги росіяни завдали удару по Івано-Франківській області, це підтвердила керівниця ОВА Світлана Онищук. На станції виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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