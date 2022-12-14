Росія атакувала Київ та область дронами: з'явилися перші фото

Станом на 08:00 ППО збила 11 дронів, запущених армією РФ.
Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону — приватний будинок.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його даними, в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок атаки дронами зранку 14 грудня пошкоджено приватний будинок.
"Дякуємо силам ППО за роботу! Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!", - пише Тимошенко.
В Києві, як зазначають в КМДА, є влучання уламка в адмінбудівлі – інформація щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюється.
Наголосимо, що повітряна тривога ще триває, сили ППО столиці працюють далі — збито ще один Shahed. Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів сягнула одинадцяти.
Нагадаємо, близько 6 ранку 14 грудня на Київщині пролунали вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО.
За попередньої інформацією, уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.
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