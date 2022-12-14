Росія атакувала Київ та область дронами: з'явилися перші фото

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону — приватний будинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок атаки дронами зранку 14 грудня пошкоджено приватний будинок.

"Дякуємо силам ППО за роботу! Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!", - пише Тимошенко.

Унаслідок обстрілу Києва та області у селі Вишневе пошкоджено приватний будинок / Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

В Києві, як зазначають в КМДА, є влучання уламка в адмінбудівлі – інформація щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюється.

Наголосимо, що повітряна тривога ще триває, сили ППО столиці працюють далі — збито ще один Shahed. Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів сягнула одинадцяти.

Нагадаємо, близько 6 ранку 14 грудня на Київщині пролунали вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО.

За попередньої інформацією, уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.

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