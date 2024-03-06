Росія атакувала низку населених пунктів Херсонської області: влучили в аеропорт - є поранені

Окупанти поцілили по житлових будинках, "Пункт незламності", територію аеропорту.
Минулої доби, 5 березня, окупаційні війська обстріляли зодвацять населених пунктів Херсонської області та обласний центр.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ворог обстрілював:
- Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.
Внаслідок обстрілу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. А також були влучання в газопровід, "Пункт незламності" та гаражне приміщення, а також територію аеропорту.
"У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку", - зазначив він.
За інформацією місцевої влади, через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Як повідомляли раніше, росіяни нещадно атакують Херсонщину. Окупанти скидують дрони по людях, автівках.
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