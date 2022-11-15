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Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Харкова – мер

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
663
Час на прочитання
1 хв
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Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Харкова – мер

Скриншот з відео

Російські окупанти завдали удару по Харкову.

У Харкові внаслідок ракетної атаки росіян у вівторок, 15 листопада, пошкоджено обєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.   

"Прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні.

Мер наголосив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації ситуації в місті.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти завдали ударів по Харкову.

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Дата публікації
Перегляди
663
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