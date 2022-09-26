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Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе: сталася масштабна пожежа і детонація, людей евакуювали

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Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе: сталася масштабна пожежа і детонація, людей евакуювали

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російська армія у ніч проти 26 вересня атакувала Одещину дронами-камікадзе. Один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Два - влучили в об'єкт військової інфраструктури

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У результаті спалахнула масштабна пожежа і сталася детонація боєприпасів. Цивільне населення поруч із військовим об'єктом евакуювали.

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Рятувальники продовжують працювати на місці пожежі.

Нагадаємо, вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару. Інформації про потерпілих станом на 07:00 26 вересня немає.

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