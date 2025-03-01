Росія атакувала Одещину дронами: є загиблий і постраждалі (фото)

Росія продовжує тероризувати Україну.
Учора ввечері російські війська завдали удару по Одещині дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Вибух спричинив масштабну пожежу – вогонь охопив одноповерховий приватний будинок, а також вантажні та легкові автомобілі на території підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте будівля та транспорт зазнали значних пошкоджень.
Влада регіону закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці та рятувальники працюють на місці події, ліквідуючи наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, у Харкові вночі проти 1 березня пролунали численні вибухи. Вже стало відомо про наслідки "прильотів".
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