Росія атакувала Одещину дронами: є загиблий і постраждалі (фото)

Учора ввечері російські війська завдали удару по Одещині дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вибух спричинив масштабну пожежу – вогонь охопив одноповерховий приватний будинок, а також вантажні та легкові автомобілі на території підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте будівля та транспорт зазнали значних пошкоджень.

Влада регіону закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці та рятувальники працюють на місці події, ліквідуючи наслідки ворожого удару.

Наслідки обстрілів / Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілів

Нагадаємо, у Харкові вночі проти 1 березня пролунали численні вибухи. Вже стало відомо про наслідки "прильотів".

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