Росія атакувала Одещину ракетами з Чорного моря: є загиблий

Під час ворожої атаки чоловік знаходився біля моря.

29 жовтня росіяни атакували Одещину двома ракетами Х-31П, які були запущені з винищувача Су-30 з Чорного моря.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині», - написав він.

Він наголосив на важливості перебування в безпечних місцях під час повітряної тривоги, підкресливши, що це може врятувати життя та зберегти здоров’я.

Нагадаємо, 29 жовтня у Михайлівському соборі в Києві попрощались із загиблою від повітряної атаки росіян 9-класницею Марією Троянівською.

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