Росія атакувала Одеську область ракетами: у ЗСУ розповіли, скільки вдалось збити

На Одещині спрацювала ППО.
Росія ввечері, 23 березня, атакувала Одеську область ракетами Х-59. Усі повітряні цілі вдалось збити.
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
"О 21:30 ворог намагався атакувати область винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони збито обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області 23 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти вкотре атакували регіон ракетами.
Зазначимо, росіяни ввечері, 21 березня, випустили по Одесі чотири ракети. Дві з них вдалось збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного із монастирів.
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