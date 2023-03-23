Росія атакувала Одеську область ракетами: у ЗСУ розповіли, скільки вдалось збити

Росія ввечері, 23 березня, атакувала Одеську область ракетами Х-59. Усі повітряні цілі вдалось збити.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"О 21:30 ворог намагався атакувати область винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами та засобами протиповітряної оборони збито обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області 23 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти вкотре атакували регіон ракетами.

Зазначимо, росіяни ввечері, 21 березня, випустили по Одесі чотири ракети. Дві з них вдалось збити, інші поцілили по триповерховому будинку на території одного із монастирів.

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