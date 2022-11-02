Росія атакувала передмістя Запоріжжя: що відомо

Ввечері 2 листопада у передмісті Запоріжжя під час тривоги пролунали вибухи. Згодом в ОВА підтвердили інформацію про атаку Росії.

Про це написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

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"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться в його повідомленні.

У Запорізькій міській раді додали, що станом на зараз на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Втім, відомо про атаку ворога по передмістю. Працює ППО.

"На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. Є загроза повторної атаки", - повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Додамо, що станом на 21:35 повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. На території Запорізької області тривога триває майже годину.

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Росія отримає більше дронів і ракет від Ірану

Іран має намір відправити до Росії більше безпілотників і балістичних ракетних систем. Як повідомили в українській розвідці, Іран планує поставити РФ партію з понад 200 безпілотників "Шахед-136", "Мохаджер-6" і "Араш-2". Зазначається, що ці дрони доставлять до РФ розібраними, а вже російський персонал їх збере та нанесе маркування країни-агресорки.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що Рос ія, найімовірніше, продовжить використовувати атаки безпілотників і ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України. Таким чином вона буде компенсувати невдачі та обмеження своїх звичайних сил на передовій.

Мапа війни на 2 листопада: ситуація на Донбасі загострилася, росіяни активізували наступ