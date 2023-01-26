Росія атакувала південь з авіації та кораблів: Кім повідомив, скільки ракет вдалося збити

Під час масованої атаки українські захисники збили на півдні 23 російські крилаті ракети, випущені на Миколаївщину, Херсонщину та Одеську області.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, окупаційні війська здійснили черговий масований ракетний удар із застосуванням авіації та кораблів. Ціль - об’єкти критичної інфраструктури України.

"На південному напрямку ворог атакував ракетами повітряного та морського базування типу "Х-101/Х-555", "Калібр" та керованими авіаційними ракетами "Х-59", запущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, винищувачів Су-35 та кораблів з акваторії Чорного моря. Воїнами повітряного командування "Південь" збито 23 крилаті ракети: 3 ракети над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною", - йдеться у його дописі.

Він підкреслив, що відзначилися підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади, які знищили 20 ворожих повітряних цілей.

Ракетний удар Росії по Україні

Вранці 26 січня Росія здійснила чергову атаку по Україні, під час якої випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Для удару використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

Через ракетну атаку ворога по об'єктах енергосистеми у деяких областях запроваджено аварійні відключення світла. Найбільше від ударів росіян по енергооб'єктах постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

Вдень 26 січня під час нової повітряної тривоги російські окупанти ще раз намагалися здійснити ракетний удар по Одеській області.

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