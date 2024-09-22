Росія атакувала Полтавську область: пошкоджено енергооб'єкт

В одному із районів Полтавської області немає світла.

У ніч проти 22 вересня Росія атакувала Полтавщину БпЛА. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це поінформував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів", - написав він.

Посадовець додав, що профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання - на контролі.

Нагадаємо, вночі у Хмельницькій області лунали вибухи. Згодом місцева влада повідомила про атаку ворожих БПЛА. Є пошкодження у місті.

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