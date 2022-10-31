Росія атакувала ракетами Харківщину: С-300 запускали з Бєлгорода

У понеділок, 31 жовтня, близько 8:00 ранку армія агресорки Росії вдарила ракетами по Харкову та Чугуївському району. Окупанти запустили С-300 з Бєлгорода.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетних атак пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Синєгубов повідомляє, про можливі перебої зі світлом.

"Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - йдеться у повдомленні керівника області.

Синєгубов також повдомив, що протягом минулої росіянри атакували мирні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. Зазначається, що напередодні в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаєм, понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги стало відомо про вибухи у Харкові. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив два "прильоти". Небезпеку в області оголосили о 06:42. Станом на 08:40 вона триває.

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