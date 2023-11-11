Росія атакувала ракетами та дронами: де вночі працювала ППО та скільки збито ворожих цілей

Росія від вечора 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Ворог атакував українські міста ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Зокрема, під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- РФ та мис Чауда -ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 11 листопада ЗС РФ знову атакували мирні міста України. Зокрема, Київ накрили безпілотними літальними апаратами. На Полтавщині також чули вибухи.

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