Росія атакувала ракетами військовий об'єкт у Львівській області, є поранені - голова ОВА

Росія атакувала ракетами військовий об'єкт у Львівській області, є поранені - голова ОВА

Росія випустила по Львівській області з Чорного моря шість ракет.

Дві з шести ракет збила ППО, інші чотири потрапили у військовий об'єкт в Яворівському районі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією, ПВК "Захід" вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли", - зазначив він.

Козицький додав, що четверо людей отримали поранення.

Варто зазначити, що 13 березня внаслідок ракетного удару у розташування Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні влучили 8 російських ракет. Тоді загинуло 35 осіб та понад 130 зазнали поранень.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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