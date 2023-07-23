Росія атакувала ракетами Запоріжжя та околиці міста (фото)

На щастя, люди не постраждали.

Вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та околицях міста.

Про це повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, люди не постраждали.

"Вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район - обійшлося без постраждалих", - сказано у повідомленні.

Що це були за ракети - не повідомили.

Також протягом минулої доби ворог гатив і по іншим мирним містам та селам області. Загалом правоохоронці зафіксували 12 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури в регіоні.

Наслідки атаки Росії Запоріжжя 23 липня. ФОТО: Юрій Малашко/Telegram

Наслідки атаки Росії Запоріжжя 23 липня. ФОТО: Юрій Малашко/Telegram

Ракетний удар по Одесі

У ніч проти 23 липня Росія масовано завдала удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлову будинки та релігійну установу. Є загиблий та багато постраждалих, серед яких - діти.

На ракетний удар по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що відповідь окупантам обов'язково буде. А в Міністерстві закодонни справ закликали світ засудити варварський обстріл Одеси, зокрема руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса!!! Ніч жахіття! Росіяни масовано гатили ракетами!

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