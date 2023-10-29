Росія атакувала ракетою Х-59 Полтавщину: перші подробиці

Минулося без жертв та постраждалих.

Росія атакувала Миргородський район на Полтавщині. Наразі усі служби працюють на місці події.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Проніна, через ракетну атаку постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ, уночі 29 жовтня Росія атакувала Миргородський район керованою авіаційною ракетою Х-59.

Нагадаємо, за даними військових, під час атаки по Україні ППО збила всі ворожі цілі.

Окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуски "Шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області). Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.