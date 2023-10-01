Росія атакувала "Шахедами" Миколаївщину: Кім повідомив про влучання

За даними ОВА, внаслідок атаки окупантів постраждалих немає.

У ніч проти 1 жовтня Росія завдала удару безпілотником "Шахед" по Снігурівській громаді Миколаївській області та влучила в складське приміщення сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами посадовця, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один БпЛА "Shahed 131/136".

"Вночі, 1 жовтня, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно, "Shahed 131/136". Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована", - йдеться у повідомленні.

За його даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Окрім того, у Миколаївському районі 30 вересня приблизно о 23:46 було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли. Під атакою була Очаківська громада. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня Росія завдала удару безпілотниками по Черкаській області, є влучання. "Шахед" поцілив у склади з зерном, на місці удару виникла пожежа.

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