Росія атакувала ТЕС в одній із областей: яка ситуація зі світлом

Росія вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК в одній із областей України.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків. Коли відновлять послуги - наразі невідомо.

"Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня країна-агресорка завдала ракетного удару по центру Харкова. Внаслідок атак загинув чоловік, постраждали 17 людей.

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