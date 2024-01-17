Росія атакувала ТЕС в одній із областей: яка ситуація зі світлом

Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства.
Росія вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК в одній із областей України.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків. Коли відновлять послуги - наразі невідомо.
"Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня країна-агресорка завдала ракетного удару по центру Харкова. Внаслідок атак загинув чоловік, постраждали 17 людей.
Читайте провідні новини дня:
- Що буде з Україною до 2040 року: відомий демограф ошелешив прогнозом
- Курс валют в Україні: долар стрімко дешевшає, чому так сталось і що робити
- Не захоплення території: Снайдер назвав моральну перемогу, яку Росія може отримати над Україною