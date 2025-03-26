Росія атакувала Україну 117 безпілотниками: які регіони були під ударом

Окупанти випустили 117 ударних дронів, частину з яких збили, а інші були локаційно втрачені.

Російські війська у ніч проти 26 березня атакували Україну 117 безпілотниками різних типів. Через ворожу атаку постраждали чотири області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 25 березня і в ніч проти 26 березня окупанти атакували Україну 117 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Станом на ранок Повітряні сили підтвердили збиття 56 "Шахедів" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі України. Ще 48 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені. Минулося без негативних наслідків.

Через російську атаку постраждали Сумська, Дніпропетроввська, Кіровоградська та Черкаська області.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили наймасовішу від початку війни атаку на Кривий Ріг. Ніхто не постраждав, однак у місті зафіксовані руйнування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО КРИВОМУ РОГУ СЬОГОДНІ: вибух за вибухом і СТРАШНІ РУЙНУВАННЯ!