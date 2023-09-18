Росія атакувала Україну 24 БПЛА та 17 ракетами: скільки вдалося знищити

Дрони летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей. А ворожі ракети вдалося збити у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
Російські війська випустили по Україні 24 безпілотники Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет у ніч проти 18 вересня.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
В ПС зазначили, що вночі окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Атака БПЛА по Україні
Ворожі дрони прямували з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). Усього росіяни запустили 24 ударних безпілотники в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
"18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", – зазначили в Повітряних силах.
Ракетна атака по Україні
Щодо ракетних ударів, то ворог випустив по Україні крилаті ракети з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області. Загалом було зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .
"Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", – зазначили в Повітряних силах.
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Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня з російського військового аеродрому "Оленья" злетіли сім стратегічних бомбардувальників Ту-95, тож в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. В кількох областях працювала ППО.
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