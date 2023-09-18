Росія атакувала Україну 24 БПЛА та 17 ракетами: скільки вдалося знищити

Дрони летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей. А ворожі ракети вдалося збити у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Російські війська випустили по Україні 24 безпілотники Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет у ніч проти 18 вересня.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

В ПС зазначили, що вночі окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Атака БПЛА по Україні

Також читайте У Хмельницькій області пролунали вибухи: що сталося

Ворожі дрони прямували з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). Усього росіяни запустили 24 ударних безпілотники в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

"18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", – зазначили в Повітряних силах.

Ракетна атака по Україні

Щодо ракетних ударів, то ворог випустив по Україні крилаті ракети з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області. Загалом було зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

"Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", – зазначили в Повітряних силах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гуменюк: Россия запускает ракеты с очень сложным маршрутом!

Знищені російські ракети і безпілотники 18 вересня / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня з російського військового аеродрому "Оленья" злетіли сім стратегічних бомбардувальників Ту-95, тож в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. В кількох областях працювала ППО.

Читайте також: