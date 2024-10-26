Росія атакувала Україну 98 цілями: де гриміли вибухи і як відпрацювала ППО

Ворог завдав ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської області та Дніпра.

Російські війська влаштували масовану атаку на Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом ворог запустив 98 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі російська армія атакувала Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами невстановленого типу.

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Радіотехнічі війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 98 засобів повітряного нападу ворога:

3 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської області);

91 безпілотника (з Курська та Орла).

Ворог завдав ударів ракетами по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської області та Дніпра. На жаль, є загиблі мирні жителі.

Щодо безпілотників, то в результаті протиповітряного бою станом на 12:00 було збито 44 ворожі дрони у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один безпілотник вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі; 44 дрони були локаційно втрачені; один БпЛА досі перебуває в повітряному просторі України.

Бойова робота триває.

Нагадаємо, як повідомив президент Володимир Зеленський, під ударами ввечері та вночі 26 жовтня опинилися Київ, Дніпро, Сумська область, Хмельницька область та інші регіони. Є загиблі, поранені та руйнування.

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