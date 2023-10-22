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Росія атакувала Україну БПЛА та ракетами: скільки цілей збила ППО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія атакувала Україну БПЛА та ракетами: скільки цілей збила ППО

Дрони-камікадзе "Шахед" / Фото: ТСН.ua

Росіяни атакували як із території Росії, так із окупованих території України.

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО збили три "Шахеди", три "Ланцети" та ракету X-59.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

У командуванні ПСУ зазначають, що під час атаки противник:

  • запустив вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.
  • застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
  • запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" з району мису Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:  одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131". Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет", - йдеться у повідомленні. 

Як раніше інформували у Генштабі, загарбники завдали удару по Україні авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300.

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Дата публікації
Перегляди
1154
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