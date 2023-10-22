Росія атакувала Україну БПЛА та ракетами: скільки цілей збила ППО

Росіяни атакували як із території Росії, так із окупованих території України.
У ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО збили три "Шахеди", три "Ланцети" та ракету X-59.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
У командуванні ПСУ зазначають, що під час атаки противник:
- запустив вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.
- застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
- запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" з району мису Чауда (Крим).
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131". Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет", - йдеться у повідомленні.
Як раніше інформували у Генштабі, загарбники завдали удару по Україні авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300.
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