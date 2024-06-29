Росія атакувала Україну дронами-камікадзе: де гриміли вибухи та працювала ППО

Повітряна тривога тривала майже до 6 ранку.
У ніч проти 29 червня окупанти знову атакували Україну. Вони випустили 10 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, відбій тривоги оголосили тільки о 05:56 ранку.
Зазначимо, що повітряна тривога також була оголошена в інших областях. ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіабомб росіянами в бік Харківської області, а також про активність тактичної авіації.
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