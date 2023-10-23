Росія атакувала Україну дронами та ракетою: де гриміли вибухи та як відпрацювала ППО

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі проти 23 жовтня російські загарбники завдали чергового авіаційно-ракетного удару по Україні. Протиповітряна оборона збила усі 14 дронів та ракету.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Збили:

13 безпілотників Shahed

1 керовану авіаційну ракету Х-59

1 ударний безпілотник (тип не встановили)

"Shahed" росіяни запустили з кримського мису Чауда, ракету Х-59 — із окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу запустили з північного кордону.

Де працювала ППО

Перша інформація про рух російських "Шахедів" Повітряні Сили ЗСУ опублікували близько 1:00. Першою під ударом дронів опинилась Одеська область. Тим часом інша група дронів почала просуватись до центру України та на захід.

"Попередньо, за даними Сил оборони Півдня, вночі над Одещиною було знищено дев′ять "Шахедів", - повідомив у Telegram речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Роботу ППО на Хмельниччині підтвердив перший заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

"Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає", - зазначив Тюрін.

Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак, зазначив очільник ОВА Сергій Лисак. А під ранок агресор спрямував на область ракету. Її знищили оборонці з ПвК "Схід".

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