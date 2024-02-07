Росія атакувала Україну: Могилевська заспокоювала доньок, MONATIK ховався з родиною на парковці

Вранці, 7 лютого, країна-агресорка Росія масовано обстріляла міста та селища України.

Ворог атакував країну різними типами ракет та дронами-камікадзе. Окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу. Більшість ворожих снарядів вдалося збити силам ППО: 29 ракет та 15 ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждалі та загиблі.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин країни-агресорки. Знаменитості показали наслідки ворожої атаки та розповіли, як пережили жахливий ранок.

Наталія Могилевська

Співачка зізналась, що в її будинку немає укриття, тож було неабияк страшно. Артистка намагалася втішати доньок та вдавати, що все добре, аби дівчата не переймалися.

"У нас немає бомбосховища. Діти прибігли зранку, собака ховається під ліжком. Було дуже страшно. Я жартую, вдаю, що це грім. Треба усміхатися і бути спокійною. Молодша не розуміє і не знає, що це насправді. Мої співчуття всім українцям. Серед постраждалих в цьому будинку є вагітна жінка", - висловилася виконавиця.

Реакція Наталії Могилевської

alyona alyona

Виконавиця показала наслідки ворожої атаки. Також артистка висловила співчуття всім постраждалим.

"Зранку Росія ракетами атакувала українські міста. Постраждали: Київ, Миколаїв, Харків та Дніпропетровська область. Є загиблі та поранені, серед них є вагітна жінка. Мої співчуття всім постраждалим та їхнім рідним", - написала артистка.

Реакція alyona alyona

Соня Плакидюк

Фотографиня зазначила, що українцям довелося пережити страшний ранок. Вона прокинулася від звуків вибухів і з острахом чекала на інші ракети, які долітали.

"Прокинутись від звуків вибухів о 7 ранку і чекати на нову порцію ракет – такий вигляд має звичайний український ранок", - обурилася Плакидюк.

Реакція Соні Плакидюк

Надя Дорофєєва

Артистка показала наслідки ворожого обстрілу Києва. Співачка зазначила, що через країну-агресорку українцям довелося пережити черговий страшний ранок.

Реакція Наді Дорофєєвої

Джамала

Співачка англійською мовою написала про масований обстріл Росією України, аби у світі не забували, на які злочини здатна країна-агресорка.

"Росія випустила нові ракети по українських містах. Новий масований ракетний удар по Україні. Є загиблі та постраждалі, серед них вагітна жінка. Пошкоджена інфраструктура та багатоповерхівки в Київській, Миколаївській, Харківській та Дніпропетровській областях", - написала Джамала.

Реакція Джамали

Христина Решетнік

Сім'я ведучого Григорія Решетніка ховалася в підземному паркінгу. Христина говорить, що після такого ранку вони почуваються просто розбитими.

"От думаю, скоро вже третій рік, як ми ходимо в укриття, розрізняємо різні типи ракет, коли це скінчиться? Ми такі розбиті, словами не передати просто", - поділилася дружина Решетніка.

Григорій Решетнік із дружиною та синами

MONATIK

Дружина співака показала, як ховалася в підземному паркінгу. Ірина зазначила, що ранок був жахливим. Однак вона вдячна силам ППО, які збивають ворожі снаряди.

Допис дружини MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Андрій Бєдняков

Шоумен зазначив, що РФ завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Ведучий вкотре нагадав, що Росія – це країна-терористка.

Андрій Бєдняков

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